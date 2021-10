IJzersterke comeback levert honkballers Pirates landstitel op

Amsterdam Pirates heeft vandaag in het hol van de leeuw beslag gelegd op de landstitel in het honkbal. De ploeg van coach Michael Duursma won, na een eerdere 3-2 achterstand in de Holland Series, uiteindelijk de beslissende en laatste wedstrijd in de best-of-seven series met 4-2 van aartsrivaal Neptunus uit Rotterdam.

Beide ploegen wisten dat er veel op het spel stond in de beslissende zevende wedstrijd in de Holland Series. In de eerste vier innings gaven beide ploegen elkaar geen krimp en werd er niet gescoord. In de vijfde slagbeurt waren het de Amsterdammers die uiteindelijk de ban zouden breken. Raydley Legito maakte het eerste punt van de wedstrijd na een verre slag van Sharlon Schoops. Met twee man uit in diezelfde vijfde inning, sloeg Kalian Sams met twee man op de honken een schitterende homerun. Hierdoor kwam Pirates met 4-0 voor in de wedstrijd.

Voorsprong consolideren

In de zesde inning wist Neptunus zijn eerste punt van het duel te maken. John Polonius kwam over de thuisplaat na een slag van Christian Diaz. Ook in de achtste slagbeurt wisten de Rotterdammes te scoren en zo kwam de spanning toch nog terug in de wedstrijd. Roger Bernadina kwam binnen na een honkslag van Polonius.

In de laatste inning kwam de overwinning van Pirates niet meer in gevaar. De ijzersterk spelende Shairon Martis pitchte de gehele wedstrijd en kreeg in de laatste slagbeurt ook geen punten meer tegen. Zodoende kon na laatste worp de champagne door Pirates worden ontkurkt. Het betekende de zesde landstitel in het bestaan van de Amsterdamse club. Eerder werd de ploeg van coach Michael Duursma kampioen in 1987, 1990, 2008, 2011, 2019.

Later volgen op deze website de reacties na afloop van de wedstrijd