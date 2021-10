Amsterdam Pirates kiest voor de ontslagen coach van concurrent Neptunus

Jaarsma werd na de 4-3 overwinning van Amsterdam Pirates in de Holland Series ontslagen bij Neptunus. "Ik wil mijn coachcarrière niet op zo'n manier afsluiten, maar na Neptunus zijn er geen uitdagingen meer. Ja, coach van een nationaal team of een club in het buitenland. Maar, daar heb ik denk ik een te grote mond voor", zei Jaarsma toen tegen het AD .

Eerder werkte Jaarsma bij HCAW en was hij assistent-coach bij Amsterdam Pirates tussen 2013 en 2016. "Jaarsma is een topcoach die goed aansluit bij het ervaren en succesvolle team van Amsterdam Pirates en het beleid van de club. Hij heeft als coach verschillende nationale en Europese kampioenschappen binnengehaald. Zijn doelstelling is een competitief team neer te zetten dat in de top van de hoofdklasse en Europees uitblinkt, terwijl gelijktijdig de jonge garde wordt klaargestoomd voor tophonkbal", staat in het persbericht van de club.

Allan Hazel wordt assistent van Jaarsma, terwijl Rob Cordemans de pitching-coach is.