Amsterdamse Reddingsbrigade bezorgd om lange wachtlijsten voor zwemlessen

De Amsterdamse Reddingsbrigade maakt zich zorgen over de oplopende wachtlijsten voor zwemlessen voor kinderen in de stad. Door de lockdown kan er alleen tot 17.00 uur zwemles gegeven worden. Daardoor zullen de wachtlijsten, die net een beetje waren weggewerkt, weer significant langer worden. "We krijgen nu kinderen van soms wel elf jaar oud, dat is heel laat om te leren zwemmen."

Volgens Pia Weg, zweminstructeur van de reddingsbrigade, zorgen de oplopende wachtlijsten voor onveilige situaties. "Het gevolg op de zwemvaardigheid van kinderen is dat ze later op les kunnen en ze dus ook later leren zwemmen. We proberen kinderen altijd met een jaar of vijf, zes te laten instromen. We krijgen nu kinderen van soms elf jaar oud."

Het is niet de eerste keer dat de reddingsbrigade haar zorgen uit. Afgelopen zomer liepen de wachttijden bij zwembaden als het Noorderparkbad en het De Mirandabad op naar maar liefst veertien maanden. Inmiddels zitten de wachttijden weer rond de drie of vier maanden. Dat is bijna het normale, oude niveau, maar de huidige lockdown zal de wachtlijsten dus weer verlengen.

Het is voor Pia dan ook een opluchting dat de zwemlessen voor kinderen in ieder geval tot 17:00 uur mogen doorgaan. "We hebben een aantal keer een lockdown gehad, waarin we helemaal niet mochten zwemmen. Dat merkte wij onmiddellijk aan de uitvoering van zwemtechnieken."