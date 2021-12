Van documentaire naar Gouden NL Award: samensteller Gerie blikt terug

Het jaar zit er al weer bijna op. En het was weer een bijzonder jaar met veel verschillende verhalen. Helaas vaak triest nieuws, maar soms ook mooie reportages. De komende dagen blikken onze verslaggevers terug op het verhaal wat hen het meest is bijgebleven. "En toen ging de deurbel en stond er een cameraploeg op de stoep."

Als redacteur en samensteller van de regio Zaanstreek-Waterland ga ik zelf bijna nooit met een camera op pad, maar daar kwam eind vorig jaar verandering in. Ik ben een van de overlevende van nieuwjaarsbrand in Volendam. Eind 2020 was dat twintig jaar geleden, dus daar wilden we bij stilstaan.

In de afgelopen jaren zijn er veel reportages gemaakt over die verwoestende brand waar veertien jongeren om het leven kwamen en ruim tweehonderd jongeren gewond raakten. Toch had ik zelf nog heel veel vragen, dus al snel volgde het idee om deze vragen zelf te stellen. Samen met collega Mischa Korzec ging ik op zoek naar de antwoorden.

Overweldigend

De documentaire 'Daar praten we niet meer over' werd niet alleen een zoektocht naar verstopte emoties. Echt praten over die rampzalige nacht, dat doen ze niet meer in het dorp. Ik kwam er gaandeweg achter dat juist ik niet graag over de brand praat, want 'ik vind mezelf geen slachtoffer'. De reacties op de documentaire waren overweldigend. Ik stond niet alleen in de zoektocht naar verstopte emoties. We hebben na twintig jaar het gesprek weer op gang gebracht in het dorp.

Een half jaar wonnen we niet één maar twee prijzen. Met de documentaire wonnen we zowel de NL Award in de categorie 'Beste videoproductie' als de Gouden NL Award voor de 'Beste journalistieke productie' van alle regionale omroepen.

Vanwege de coronamaatregelen werden de prijzen online uitgereikt. Behalve de Gouden NL Award, die kwamen ze 'live' langsbrengen. Dus toen ging de deurbel en stond er een cameraploeg op de stoep.