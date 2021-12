Een zwaar vuurgevecht op een regenachtige middag: verslaggever Mischa blikt terug

Net na de lunch hoorden we sirenes en het gedreun van een helikopter. Het was een miezerige woensdagmiddag. Normaal zouden de kinderen na school nog buiten hangen, maar vanwege het slechte weer zijn ze snel naar huis gekomen. We klommen naar zolder en keken uit het raam om te kijken of er iets te zien was. Twee grote zwarte rookpluimen stegen op boven de huizen in Broek in Waterland. Snel pakte ik mijn telefoon en zei tegen mijn kinderen dat ik er even heen ging om een foto te maken van een brandje. "Ik ben zo terug." Ik wist niet dat de politie op dat moment in doodsangst verkeerde tijdens een zwaar vuurgevecht.

Zwaailichten en afsluitingen

Buiten werd snel duidelijk dat er meer aan de hand was. Op het eind van de straat waren er veel zwaailichten van de politieauto's te zien. De weg was afgesloten en ondanks de regen was de halve buurt uitgelopen om te kijken wat er aan de hand was. Er werd gesproken over straatraces in de wijk een andere buurman had schoten gehoord.

Ik fietste een zijstraat in om de politieblokkade te ontwijken en zo sneller bij de 'brand' te komen. Bij een pleintje aan een vaart zag ik aan de overkant een weiland dat bezaaid was met politie. Er waren agenten bezig met mannen tegen de grond te houden. Verderop stond een groep politiemensen rond een collega die duidelijk bezig was iemand te reanimeren. In het weiland lag een motor op zijn kant en in de sloot lag een auto terwijl de lucht zwart kleurde van de rook.