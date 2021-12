Van vrolijk telefoontje naar schietpartij: verslaggever Tom blikt terug

Het jaar zit er alweer bijna op. Helaas moesten we veel vaker dan ons lief was triest nieuws melden. Gelukkig was er ook veel mooi of gek nieuws te vertellen. De komende dagen blikken onze verslaggevers terug op het verhaal wat hen het meest is bijgebleven. "Ik kreeg telefoon: of ik nú de camera wilde pakken."

Foto: Kees Klinkenberg

Het is dinsdagochtend 16 maart als mijn privételefoon gaat. Het is de makelaar. Een paar dagen ervoor heb ik het mooie nieuws gekregen dat ik een appartement kan gaan huren. Normaal gesproken houd ik privételefoontjes af tijdens mijn werk, maar dit is belangrijk en dus neem ik even de tijd. Alles is geregeld en ik hang op. Een halve minuut later zie ik dat er wat mis is: mijn werktelefoon die ik even niet in het zicht had tijdens mijn belletje staat roodgloeiend van de gemiste oproepen van mijn directe collega. Een schietpartij in een trein bij Koog aan de Zaan. Of ik NU de camera wil pakken en in de auto wil springen. Ooggetuigen Gelukkig woon ik op dat moment nog op twee minuten rijden van dat station en sta ik er dus binnen no time, geen tijd om na te denken. Bij het station staat het vol met politiewagens en ambulances. Mijn 'geluk': de politie heeft de boel hermetisch afgesloten en haalt de passagiers één voor één uit de trein, nadat die een verklaring hebben afgegeven. Zo ben ik dus toch op tijd om aan de mensen te vragen wat er aan de hand is. Op het eerste ogenblik is de situatie wat chaotisch, maar al vrij snel spreek ik een jongen die alles heeft zien gebeuren. Tekst loopt door onder de video.

Schietpartij in de trein bij Koog aan de Zaan - NH Nieuws

De dader blijkt een nog maar 17-jarige jongen die na een vechtpartij twee keer vuurt met een omgebouwd gas- of alarmpistool: één keer schiet hij in de trein, het andere schot vuurt hij af terwijl hij op het perron van station Koog aan de Zaan staat. In een rechtszaak drie en een halve maand later bekent hij. Taakstraf en contactverbod De rechter veroordeelde hem tot een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van honderd uur. Ook heeft hij een gebiedsverbod en een contactverbod met het slachtoffer. Ik woon inmiddels een stukje verderop in de streek en rijd nog regelmatig peinzend langs het station. Het moet een angstaanjagende ervaring zijn geweest voor al die mensen in de trein en het is een wonder dat er geen gewonden of zelfs doden zijn gevallen. Hopelijk gaat het goed met ze.