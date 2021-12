Zaanse Kemal scoort hit in Turkije: verslaggever Thyra blikt terug op serie

Het jaar zit er alweer bijna op. Helaas moesten we veel vaker dan ons lief was triest nieuws melden. Gelukkig was er ook veel mooi of gek nieuws te vertellen. De komende dagen blikken onze verslaggevers terug op het verhaal wat hen het meest is bijgebleven. "Mijn leven en dat van Kemal is een wereld van verschil, maar toch blijkt tijdens het draaien dat we meer gemeen hebben met elkaar dan we denken."

Çingene'm, Çingene'm Kara gözlü Çingene'm Aşkınla tutuşup Yandım Çingene'm Dit nummer heeft de hele zomer in m’n hoofd gezeten en terwijl ik dit schrijf, weet ik dat het de komende dagen weer zover is. In 2021 heb ik kennisgemaakt met Turkse muziek door Kemal Samat. De Zaankanter is bekend in Turkije en heeft daar een heel ander leven.

Naar aanleiding van Çingenem, een bestaand nummer wat Kemal opnieuw uitbrengt, maak ik voor NH Media een vierdelige docu-serie. Het valt mij meteen op hoe gastvrij Kemal is. Het eerste wat we opnemen is het live gaan van zijn nieuwe nummer. Vanwege corona is dit een klein feestje, maar met Kemals vrienden zit de sfeer er meteen goed in.

Een andere wereld

Mijn leven en dat van Kemal is een wereld van verschil, maar toch blijkt tijdens het draaien dat we meer gemeen hebben met elkaar dan we denken. Zo zijn we beide in de Rosmolenbuurt geboren. Een paar straten van elkaar vandaan. Als ik met Kemal hier rondloop, zie ik zijn enthousiasme opbloeien en zorgt de buurtwinkel nog steeds voor goede herinneringen.

Tijdens het monteren komen verschillende collega's even langs. Iedereen kijkt gefascineerd naar Kemals leven en we wanen ons even in Istanbul door de beelden die manager Thomas Perrels op verzoek heeft geschoten.

Als ik Kemal spreek, hoor ik dat hij weer een nieuw nummer heeft opgenomen en er een nieuw akoestisch nummer op de planning staat. Ik hoop dat de enthousiaste Zaankanter nog veel nummers mag maken. Want als ik één ding duidelijk heb gezien, is dat zijn passie voor muziek werelds is.