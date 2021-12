Statenleden dringen er bij minister op aan er 'alles aan te doen' om Lange Jaap te sparen

De Helderse Statenleden Aukelien Jellema (PvdA) en Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD) dringen er vandaag tijdens de Statenvergadering in een motie bij demissionair minister Barbara Visser op aan 'er alles aan te doen' om vuurtoren de Lange Jaap in Huisduinen te behouden. Het ziet er voorlopig somber uit voor de vuurtoren, zo bleek vorige week : alleen demontage en herbouw of sloop blijven als reële herstelopties over.

Jellema en Kaamer van Hoegee willen naar eigen zeggen niet lijdzaam toekijken en vragen aan de Gedeputeerde Staten of zij bij de minister 'er op aan te [wil] dringen' dat vuurtoren de Lange Jaap niet uit het landschap mag verdwijnen. "Om die reden moet er alles aan worden gedaan de Lange Jaap voor Noord-Holland, en daarmee voor Den Helder, te behouden."

Het tweetal betoogt dat 'veel inwoners van Den Helder zich grote zorgen maken om het voortbestaan van 'hun' Lange Jaap'. Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt uit een online petitie die gisteren is gestart. Deze is inmiddels al bijna 2.000 keer ondertekend.

Gestut

Of de acties effect hebben, is afwachten. Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben een hoogleraar en een expert in de arm genomen om te onderzoeken of op korte termijn de vuurtoren kan worden gestut. Tegelijkertijd wordt gekeken of de Lange Jaap ook voor de lange termijn kan worden behouden. Eind januari wordt een beslissing genomen.

De vuurtoren bleek in september in zo'n slechte staat te verkeren dat per direct de omgeving rondom de toren met hekken moest worden afgezet. De scheuren in de wanden zouden dermate gevaarlijk zijn dat er sprake was van mogelijk instortingsgevaar.

Achterstallig

Jan Roelofsen van dorpsvereniging Huisduiner Belang reageerde toen woedend: hij waarschuwde naar eigen zeggen al jaren over het achterstallig onderhoud, maar voelde zich niet gehoord. Nu sloop in de lucht hangt, wil hij nogmaals alles op alles zetten om de toren te behouden. "Sloop is geen optie, want de Lange Jaap is niet te vervangen."