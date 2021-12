Topsprinter Groenewegen vertrekt bij Jumbo-Visma en kiest voor Australische ploeg

De 28-jarige sprinter reed zes jaar voor Jumbo-Visma en boekte in die periode meer dan vijftig zeges, waaronder vier etappezeges in de Tour de France. Groenewegen laat in een eerste reactie weten dat hij vertrekt met gemengde gevoelens. "Team Jumbo-Visma is momenteel misschien wel de beste ploeg die er is. De enige reden dat ik vertrekt, is het sportieve perspectief", zegt Groenewegen.