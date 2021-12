Schouwburg zet zich met doneeractie in voor jongeren die strijden tegen eenzaamheid

Schouwburg Het Park heeft een donderactie opgezet om geld in te zamelen voor de jongerenstichting Join The Project. De stichting voor en door jongeren is vooral in het leven geroepen om eenzaamheid tegen te gaan in coronatijd. Tijdens de decembermaand kan er via de website van de schouwburg gedoneerd worden. Verslaggever Sander Huisman sprak met Eva en Milan van Join The Project, en sprak ook met Aniek van de schouwburg over de actie.

Stichting Join The Project werd vorig jaar opgericht toen een aantal middelbare scholieren zich realiseerde dat ze in hun eentje binnen zaten tijdens de lockdowns. “We vonden dat we daar iets tegen moesten doen in plaats van erover te zeuren”, zegt Milan. Hij zat bij de de eerste groep jongeren die betrokken was bij de oprichting. Ze besloten actie te ondernemen om eenzaamheid, stress en vermoeidheid tegen te gaan. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een grote groep jongeren die het organiseren van evenementen faciliteert en die gastlessen verzorgt op middelbare, mbo- en hbo-scholen. Daarnaast verzorgen ze verschillende trainingen en maken ze video’s. Dit alles als uitlaatklep tegen eenzaamheid en voor energie en verbondenheid. Artikel gaat verder onder de foto

Milan en Eva van Join The Project in Schouwburg Het Park - Sander Huisman / WEEFF

Schouwburg Het Park in Hoorn was op zoek naar een goed doel om aan hun donderactie te koppelen. Het is tot en met 5 januari mogelijk om via de website van de schouwburg te doneren. Dat kan bij het afrekenen van een kaartje, maar een kaartje aanschaffen is niet nodig om alsnog te doneren. Het bedrag dat de schouwburg inzamelt, wordt specifiek gebruikt voor het evenement dat Join The Project in januari organiseert tijdens Blue Monday: het Blue Stories Event. Tijdens die dag hopen ze met jongeren bij elkaar te komen die op een ongedwongen manier spellen met elkaar aangaan om hun eenzaamheid even te vergeten. Doneren voor deze actie kan hier, via de website van Schouwburg Het Park.