Grazende schapen weer in Westfriese bermen: “Ze kunnen makkelijk 15 kilometer lopen”

Het is een opvallend beeld: in de woonwijken langs de weg staan honderden schapen te grazen. Ze zijn een paar weken verderop in de provincie geweest, maar sinds deze week zijn de schapen weer terug in Hoorn. Verslaggever Sander Huisman sprak met Marijke die met haar herdershond de schapen bezocht in Bangert en Oosterpolder.

Het gras is de lucht in geschoten de afgelopen weken, en dus hebben de schapen genoeg werk. "Maar als ze hun buik vol hebben, stoppen ze vanzelf", zegt Marijke. Zij is ooit begonnen als boswachter, maar wilde altijd al heel graag schapen. Inmiddels begrazen haar schapen vele bermen, dijken en duingebieden in de kop van Noord-Holland. "Maar we lopen nu overal uit", gaat ze verder. "Omdat het gras zo hard gegroeid is deze periode." De komende anderhalve maand zijn ze nog wel in Hoorn te vinden. Artikel gaat verder onder de foto

Schapen begrazen de berm in de Risdam in Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

Het is al een opvallend beeld als de schapen in de berm staan, maar tussen de te begrazen stukken lopen de schapen over de weg naar hun volgende maaltijd. "Dat krijg je niet met rijlessen; wat doe je als je een schaapskudde tegenkomt", weet Marijke. Maar ze geeft als advies om bij een tegenmoet komende kudde even te wachten, want dan zijn ze zo voorbij. Als je er achter zit, dan zul je helaas even moeten wachten. "We proberen wel op gunstige tijden te lopen, dus niet in de spits", vertelt ze. Artikel gaat verder onder de foto

Langs De Strip in Bangert en Oosterpolder staan de schapen ook te grazen - Sander Huisman / WEEFF

"De snelweg is een beetje eng", zegt Marijke als ze het over het verplaatsen van de schapen heeft. Ze gaan niet heel vaak de vrachtwagen in, want ze kunnen als het niet te warm is makkelijk hele stukken lopen over de openbare weg. "Ze kunnen makkelijk vijftien kilometer lopen", zegt Marijke. "We zijn één keer de snelweg overgestoken bij Abbekerk, maar als ze nu weer naar Medemblik gaan zetten we er een paar op de trailer." Verder eten de schapen vrijwel alles: "Brandnetels zijn ook heel gezond", zegt Marijke. Als er weleens een plukje blijft staan zit daar waarschijnlijk hondenpoep in, daar eten de schapen netjes om heen. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland