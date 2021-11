Wie zorgt er voor de zorgmedewerkers in het Dijklander Ziekenhuis?

Als het er op aankomt zorgen zij voor ons; de zorgmedewerkers van de verschillende afdelingen in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Maar wie zorgt er eigenlijk voor de zorgmedewerkers? Wat is er allemaal gedaan in de afgelopen tijd om ervoor te zorgen dat het voor het personeel haalbaar blijft om hun werk uit te voeren? Verslaggever Sander Huisman vroeg het zich af en is gaan praten met Gert Toes, geestelijk verzorger in het ziekenhuis. Hij is één van de mensen die in gesprek gaat met zowel het personeel als de patiënten.

Voor de deuren van de covid-unit vertelt geestelijk verzorger Gert Toes over de zojuist geopende covid-afdeling. Een maatregel die genomen is, is dat de medewerkers die vorige golven op de afdeling hebben gewerkt daar nu niet werken. Ze wisselen elkaar af, iets dat ook de komende periode zo zal zijn. Na zes weken wordt het personeel afgewisseld, tenzij ze zelf aangeven nog zo'n periode aan te kunnen. Het personeel op de covid-afdeling heeft er in deze periode ook geen werk naast. Iets dat in eerdere golven nog weleens voorkwam. Er is een teamleider voor specifiek die afdeling die er goed op let dat het personeel het volhoudt. Elke dag weer. En mocht het nodig zijn, dan plannen ze groepsgesprekken voor aan het eind van de dag. Daar zijn dan psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers bij. Artikel gaat verder onder de foto

Gert Toes is geestelijk verzorger in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. - Sander Huisman / WEEFF

Al in de eerste golf staan de geestelijk hulpverleners van het ziekenhuis klaar voor het personeel. Iets dat voor de coronaperiode ook gebeurde, maar in de eerste golf konden ze 24 uur per dag iemand telefonisch bereiken. Ook werd elke werkdag afgesloten met een gesprek met de hulpverleners. De afdeling is nu nog maar een week geopend in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, dus op dit moment wordt nog niet structureel de hulp in geroepen van Gert Toes. Met de nieuwe werkschema's hopen ze dat de hoge werkdruk eerder opgevangen wordt, maar als het nodig is, staan de hulpverleners klaar voor hun collega's.