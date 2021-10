Zanger Johan Keeman annuleert optredens, uit onvrede over coronapas

Hij zou dit weekend eigenlijk optreden in het ’t Kerkhuys in Spanbroek, maar singer-songwriter Johan Keeman heeft dat optreden afgezegd, omdat hij het niet eens is met de verplichte coronapas als toegangsbewijs. Hij stapte om dezelfde reden uit de begeleidingsband van Marianne Ligthart, waar hij tot voor kort als gitarist mee op het podium stond. Verslaggever Sander Huisman sprak met hem, over kiezen tussen principes en bevriende bandleden.

Johan Keeman heeft sinds het ingaan van de coronapas op 25 september al twee van zijn solo-optredens afgezegd. Hoewel hij graag had willen optreden, ging het tegen zijn principes in om te spelen voor mensen die binnen zijn gekomen met een coronapas. “Ik vind het niet oké dat je moet aantonen dat je gezond bent", zegt Johan. “Ik denk dat we elkaar daar op moeten vertrouwen." Tranen gelaten De keuze om niet op te treden met bevriende muzikanten, was nog lastiger om te maken. Hij speelde tot voor kort in de begeleidingsband van Marianne Ligthart. “Ik heb daar wel een paar tranen om gelaten ja”, herinnert Johan zich het moment dat hij belde om af te zeggen. “Je laat mensen in de steek.” Maar toch was het voor Johan duidelijk dat hij zich aan zijn principes moest houden. Artikel gaat verder onder de foto.

Martin van der Linde // WEEFF Radio

Wat Johan betreft is optreden mogelijk, onder de voorwaarden zoals die vóór 25 september van kracht waren. Met iets minder mensen in de zalen en met stoelen op afstand, had Johan zijn optredens graag door laten gaan. Nu onderzoekt hij de mogelijkheid om toch voor kleine groepen op te treden. "Huiskamerconcerten, dat soort dingen. Ik verwacht dat er best een groep is die je daar een groot plezier mee doet."