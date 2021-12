Bijna alle voedselbanken in de provincie verstrekken corona zelftesten en mondkapjes

"Vorige week hebben we er toevallig een lading van z'n 1.100 zelftesten uitgedaan", vertelt Nico Vlaming, bedrijfsleider bij Voedselbank Anna Paulowna. Dit is gebeurd op basis van het aantal personen. "Per persoon hebben we er vijf uitgedeeld."

Een aantal maanden geleden deed de voedselbank dit ook al. "Deze nieuwe lading is verstrekt vanuit de scholengemeenschap, maar we krijgen ook zelftesten via Voedselbank Nederland. Die krijgt ze van het Rijk en verdeelt de testen weer onder de diverse voedselbanken." Vlaming verwacht dat er weer nieuwe voorraden komen. "Zeker als de maatregelen zo blijven."

Bij de Voedselbank West-Friesland krijgen klanten in ieder geval twee à drie testen per pakket. "Als de klanten willen, kunnen ze meer testen meenemen", zegt hij. De voedselbank krijgt de zelftesten van het Armoedefonds en er is voorlopig genoeg. De medewerker vindt het belangrijk dat de voedselbank de coronatesten heeft. "Anders moeten mensen een zelftest kopen van 3 à 4 euro per stuk. Dat tikt erg aan en niet iedereen kan dat betalen. Wanneer je ze in huis hebt, test je jezelf ook vaker."