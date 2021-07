Maandverband en tampons voor voedselbank: "Kranten als maandverband, onvoorstelbaar"

De voedselbank in Anna Paulowna heeft van twee organisaties een partij maandverband en tampons gekregen. Deze donatie kwam van de Soroptimistclub uit Schagen en van Budget Food. Volgens de woordvoerder van de Soroptimistclub, Jacqueline Deurloo, heeft bijna één op de tien jonge vrouwen regelmatig geen geld voor maandverband of tampons.

De Soroptimistclub zet zich zich al meer dan 100 jaar wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Deurloo: "Wij in Schagen wilden dit keer de voedselbank steunen. Het lijkt normaal om menstruatiemiddelen te kopen, maar voor een deel van de vrouwen is het dus niet normaal. Dat zette ons aan het denken."

Krantenpapier

"Het is bijna onvoorstelbaar dat sommige vrouwen kranten of wc-papier moeten gebruiken als maandverband, omdat er gekozen moet worden tussen het kopen van eten of maandverband", vertelt Deurloo. "We noemen dit ‘menstruatie armoede’ en dit probleem bestaat helaas ook in onze regio. We zijn blij dat we op deze manier weer veel vrouwen kunnen helpen."

Nico Vlaming van de voedselbank is blij met de donatie: "Ja, prachtig! Hiermee kunnen we de mensen weer even helpen. Het zijn artikelen waarover nogal wat schaamte bestaat. Mensen met weinig geld gaan dus middelen gebruiken die daar niet voor bedoeld zijn. Ik krijg het zelf niet te horen, maar als we een partij tampons binnen krijgen leggen we ze op de meeneemtafel en het is zo weg. Dan weet je genoeg."