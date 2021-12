Eerste omgekeerde supermarkt geopend voor de Voedselbank: "Heel hard nodig"

TKRAMREPUS, dat is naam van de omgekeerde supermarkt die dinsdag voor drie dagen de deuren opent aan de Prinsengracht in Amsterdam. In deze supermarkt is het niet de bedoeling dat je producten ophaalt, maar juist komt brengen. Alle producten en donaties worden gedoneerd aan de Voedselbank, waarvan de gebruikers sinds corona met 30% zijn toegenomen.

Op dit moment maken zo'n 1600 huishoudens in de stad gebruik van de Voedselbank. Dat komt neer op ongeveer 4000 Amsterdammers. Het is een lichte daling sinds vorig jaar, maar sinds het begin van corona een toename van 30%.

Alle supermarktbezoekers wordt opgeroepen om zoveel mogelijk houdbare producten mee te nemen. Penningmeester van de Voedselbank Frank Wessels is blij met de actie die wordt georganiseerd door Knappe Koppen, een vacatureplatform voor jongeren. "Zeker met de feestdagen die eraan komen, kunnen we alle hulp enorm goed gebruiken. Sinds de uitbraak van corona zien we steeds meer mensen die bij ons aankloppen, en dat aantal gaat alleen maar toenemen ben ik bang."

Een buurtbewoner komt langs om verschillende pakken soep brengen. "Ik vind het heel goed dat dit initiatief er is. Zeker voor alle kinderen. Ik vind het vreselijk dat kinderen in armoede moeten opgroeien. Dus daarom leek een warm soepie me een goed idee," vertelt ze.