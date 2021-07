Lange rijen bij de Amsterdamse Voedselbank: "Er is honger in de stad"

De Voedselbank is voor veel Amsterdammers een laatste redmiddel om de week toch een beetje redelijk door te komen. Door corona zijn veel mensen hun baan en daardoor veel inkomsten kwijtgeraakt. Voor zo'n 17.000 Amsterdammers is de Voedelbank de redder in nood.

210715_Voedselhulp_nh - NH Nieuws

Volgens Annelies de Jong van het Rode Kruis Amsterdam is deze toename toe te schrijven aan het feit dat een grote groep hun baan is verloren door de coronacrisis, maar geen recht heeft op reguliere hulp. "Het gevolg daarvan is dat men te weinig geld heeft om basislevensbehoeften zoals eten aan te schaffen", aldus De Jong. "Het water stond ze al aan de lippen, en er hoefde maar weinig te gebeuren om ze te laten verdrinken. Dat is nu gebeurd."

Quote "Ik ben eigenlijk blij met alles wat ik hier krijg" bezoeker voedselbank

Iedereen is welkom om een maaltijd te halen bij activiteitencentrum Vonk in Oost, óók mensen die geen gebruik kunnen maken van de Voedselbank. Zo stelt één van de hulpbehoevenden: "Er zijn wel voedselbanken elders, maar daarvoor komt niet iedereen in aanmerking. Daarom vind ik het fijn dat dat hier wel mogelijk is." Zij merkt ook dat de rijen sinds corona langer zijn geworden. Er worden op zowel de donderdagavond als de zaterdagmiddag driehonderd maaltijden uitgedeeld. Naast eten, krijgen de afhalers soms ook andere producten, zoals shampoo of luiers mee. "Ik ben eigenlijk blij met alles wat ik hier krijg", stelt een andere vrouw uit de buurt. Nood Douwe Veenstra van Life&Style maakt zich zorgen over de drukte: "Ik ben bang dat de nood alleen maar toeneemt, omdat ook de werkeloosheid omhoog gaat. Amsterdam heeft het heel moeilijk."