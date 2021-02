Mohamed (18) geeft voedselpakketten aan minderbedeelde gezinnen: "We delen hoop uit"

AMSTERDAM - De 18-jarige Mohamed Kadouri deelt sinds 2018 met zijn liefdadigheidsorganisatie Young & Caring voedselpakketten uit aan minderbedeelde gezinnen. Tijdens de coronacrisis merkt Mohamed dat daar meer behoefte dan ooit aan is. Ibrahim Eldewieh van Wij Zijn Amsterdam spreekt Mohamed in de Rivierenbuurt, waar hij opgroeide. "Ik ga niet stoppen tot ik zoveel mensen heb geholpen als mogelijk is."

AT5

"Het begon met een profielwerkstuk, op de havo", vertelt Mohamed. In de eerste maand hielp hij samen met een klasgenoot vijftig gezinnen. Inmiddels, zo'n drie jaar later, is dat nog steeds wat Mohamed doet met Young & Caring. "Wij streven ernaar om elke maand zestig voedselpakketten uit te delen aan gezinnen die het minder breed hebben. Uiteindelijk is de hoop die je iemand geeft veel belangrijker dan een stuk brood. We delen elke maand hoop uit." De inhoud van de pakketten is gevarieerd. "Pasta, zout, meel. En sinds kort ook vrouwelijke hygiëneproducten", zegt Mohamed met een pak maandverband in zijn handen. "Want niet alle vrouwen hebben dat. Het is trouwens best wel duur, daar was ik echt verbaasd over."

Positieve en negatieve reacties Mohamed krijgt veel positieve reacties als hij langskomt met zijn tasje met eten, al zitten er soms ook mindere reacties bij. "Dat is dan meestal een beetje trots. Ik snap dat ook wel. Veel mensen schamen zich een beetje voor de situatie. Vooral als een jongen van achttien langskomt."

Quote "Ik wil met Young & Caring binnenkort waterputten gaan bouwen over de hele wereld" MOHAMED KADOURI, OPRICHTER YOUNG & CARING

Toch blijven de positieve reacties het meest hangen. "Het was het einde van de ramadan, het Suikerfeest", vertelt Mohamed. "We waren cadeautjes aan het uitdelen en uiteindelijk kwamen we aan bij het laatste adres, bij een alleenstaande moeder. Ze deed open en je zag dat ze er doorheen zat. We gaven haar de boodschappen en aan haar dochters gaven we de cadeautjes en je zag dat ze van hopeloos en er doorheen zitten naar hoopvol en energiek ging. De ogen van haar dochters zag je gelijk sprankelen. Dat is iets wat ik nooit ga vergeten." Tekst gaat verder onder de video.

Tijdens het interview met Mohamed prijkt er een opvallende speld op zijn shirt. "Ik kreeg 'm toevallig op een dag in de brievenbus", zegt hij wijzend op zijn Amsterdamse Heldenspeld. "Ik ben super dankbaar dat iemand aan mij dacht om zo'n speld te geven." Mohamed mag dan begonnen zijn in 'zijn' Amsterdam, ook in Almere brengt hij inmiddels voedselpakketten rond en zijn dromen gaan nog verder dan dat. "Ik wil met Young & Caring binnenkort waterputten gaan bouwen over de hele wereld. We willen elke maand een bedrag inzamelen en systematisch elke maand waterputten bouwen op de plekken waar dat nodig is."

Wat is Wij Zijn Amsterdam?

In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen uit de buurt die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk. Dit doen ze onder begeleiding van professionals van AT5 en elke zaterdag publiceren we een nieuw buurtverhaal. Heb jij misschien een tip of een idee? Mail naar: [email protected]



Kijk hier welke buurtverhalen we eerder hebben gemaakt met Wij Zijn Amsterdam.