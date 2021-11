Voedselbank verwacht stijging gebruikers door hoge energieprijzen en woningnood

Ook wethouder Marijn van Ballegooijen maakt zich grote zorgen over de stijgende armoede in Amstelveen. "Jaar na jaar komen er steeds meer mensen in het nauw. Dat zien we ook bij gemeente. Kosten van leven zijn duur. De woonlasten zijn hoog en mensen met een laag inkomen kunnen steeds moeilijker rondkomen."

En nu wordt er een nieuwe piek verwacht, zegt Marja. "Voedselbank Nederland zegt dat er nog veel meer gaat komen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de hogere energiekosten. Het is ook een bijverschijnsel van de woningnood. Iemand heeft een mooie flat gehuurd in werkende jaren en heeft nu een uitkering of AOW en misschien een klein pensioentje. De huur is te duur, maar ze kunnen geen andere flat krijgen en ook geen huursubsidie. Het is een complexe toestand zonder duidelijke oplossing."

Als je een tegenvaller hebt, zoals een kapotte wasmachine of een tandartsrekening, die je echt financieel niet kan opvangen, dan kan je bij de gemeente een aanvraag doen voor de Bijzondere Bijstand.

Volgens Van Ballegooijen neemt het aantal aanvragen voor Bijzondere Bijstand elkaar jaar toe. "Mensen hebben zelf geen buffer en houden niet genoeg over om te sparen voor een buffer. Dat heeft een enorme impact en we willen mensen graag helpen. Ik ben ook voor 350.000 euro over mijn begroting voor Bijzondere Bijstand heen gegaan."

Topje van de ijsberg

Toch lijkt dit nog maar het topje van de ijsberg. Volgens Marja is het probleem groter, dan zij zien bij de voedselbank. "De drempel voor mensen is heel hoog om bij ons te komen. Dat is een landelijk probleem. Ze moeten wel bij ons hun hele ziel en zaligheid op tafel leggen, alle papieren meenemen. Je moet je situatie uitleggen, vertellen wat je inkomen is, wat je schulden zijn. Ga dat maar even aan een vreemde vertellen. Ik kan me er iets bij voorstellen."

En dat ziet van Ballegooijen ook: "We hebben twee verschillende groepen. Mensen die bekend zijn bij ons en die we kunnen bereiken met wat we in de aanbieding hebben, zoals bijvoorbeeld de regeling voor kinderen voor sport en cultuur. Maar er is ook groep die we niet kennen als gemeente. Dat zijn voornamelijk werkende armen. Zij hebben wel een baan, maar het inkomen is heel laag. Die groep is misschien nog wel groter, dan de groep mensen die we wel kennen. En om die groep maak ik me zorgen. Daarom voeren we voortdurend campagne, om meer bekendheid te krijgen."

Niet meer te doen

De gemeente probeert zoveel mogelijk te doen aan de bestrijding van armoede. Zo heeft de gemeenteraad opgeroepen om een regeling te maken voor zo’n 200 huishoudens die, door het aflopen van hun contact, te maken krijgen met veel hogere energierekeningen. Maar dat zal niet voldoende zijn: "Het bedrag van de bijstand en het minimumloon moeten vanuit het rijk verhoogd worden. Het is anders niet meer te doen", aldus van Ballegooijen.