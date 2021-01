Steeds meer minima naar Goederenbank Den Helder door groeiende armoede

Samuel van Sandijk van de Goederenbank aan de Ligusterstraat in Den Helder verontschuldigt zich voor de rommel. Het is inderdaad lastig een weg te banen tussen alle opgeslagen spullen. Door de lockdown kunnen minima niet terecht om huisraad op te halen en de binnengebrachte spullen stapelen zich op.

"Ik merk dat het de laatste tijd behoorlijk drukker is," zegt Samuel, "maar ik kan nog niet zeggen of dat nou door corona komt of doordat we meer bekendheid hebben gekregen." Duidelijk is wel dat Den Helder, na Amsterdam, gemiddeld de meeste mensen in de bijstand heeft dan in de rest van Noord-Holland.