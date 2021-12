Al vroeg drukte bij schaatsverkopers: "Ik ben een beetje aan het opwarmen"

Hoewel van vorst vooralsnog geen sprake is, laait bij veel Noord-Hollanders de schaatskoorts al op. De schaatsbanen worden druk bezocht en de eerste schaatsen zijn al gekocht. In de winkel Schaatssport Haarlem op de Haarlemse ijsbaan zijn de schaatsen inmiddels al niet aan te slepen.

In de rij voor de ijsbaan - NH Nieuws

"Bij onze hoofdvestiging in Ter Aar, duurt het wel drie uur voordat je eindelijk aan de beurt bent", zegt Bram Smallenbroek van Schaatssport Haarlem over de gigantische vraag naar schaatsen.

Volgens Bram ligt de mooie winter van afgelopen jaar nog vers in onze geheugen. "Al die mensen die hier binnenkomen hopen op een mooie winter met veel natuurijs, want het was vorig jaar zo mooi."

