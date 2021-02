⛸ De ijzers onderbinden? Dit zijn de plekken waar je zou kunnen schaatsen

WEST-FRIESLAND De temperatuur blijft zeker de komende dagen nog onder nul, zowel overdag als 's nachts. Dat voert de schaatskoorts bij velen van ons natuurlijk op. Maar waar schaats je veilig? En waar is misschien wel het ijs netjes geprepareerd zodat je er optimaal van kan genieten? NH Nieuws zet alle locaties in de provincie voor je op een rij.

Natuurlijk kan je in de komende dagen zelf een slootje of ondergelopen weiland uitproberen, maar let daarbij wel goed op, waarschuwt de Reddingsbrigade. Ga in ieder geval niet alleen, neem voorzorgsmaatregelen en weet zeker of het ijs wel dik genoeg is.

Voor dat laatste kan een ijsclub een uitkomst bieden. Er zijn er tientallen van in onze provincie en zij zorgen met de toegewijde inzet van vele vrijwilligers voor een veilige natuurijsbaan of afgezet gedeelte waarop geschaatst kan worden.

Open