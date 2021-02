De schaatsen kunnen uit het vet: "Morgen kunnen we eindelijk weer schaatsen!’"

HEEMSKERK/UITGEEST - Bij de ijsclubs in Heemskerk en Uitgeest is het niet langer de vraag óf, maar wannéér er geschaatst kan worden. Na een eerste proefrondje door ijsmeester Cor Enthoven van ijsclub Kees Jongert is de conclusie positief: "We zijn nog een nacht vorst verwijderd van schaatsplezier." Als het aan deze ijsclubs ligt, kunnen morgen de schaatsen worden ondergebonden.

Gisteren had Enthoven er nog een hard hoofd in vanwege de slechte kwaliteit van het ijs, maar een extra laag water erop en de strenge vorst van afgelopen nacht, levert vandaag een heel ander beeld op. "Ik sta ervan te kijken hoe goed het eruit ziet, ik ben blij verrast”, zegt de ijsmeester opgetogen. "Vanmiddag spuiten we nog een keer en dan verwachten wij dat er morgenmiddag geschaatst kan worden."

Ook in Uitgeest achten ze de kans groot dat er morgen bij hen kan worden geschaatst. "Ik zie in gedachten de jeugd alweer lekker 'krabbelen', dat is het mooiste wat er is", zegt Nico Brantjes, ijsmeester bij ijsclub Uitgeest. "Dat kinderen hier zonder gevaar kunnen schaatsen, dat is een prachtige belevenis."