❄ IJsmeester verwacht veel van schaatswinter, maar heeft zorgen over coronaregels

'Onze' IJsmeester Jan Koene uit Jisp is hoopvol dat we kunnen schaatsen aankomende winter en het ijs in de Zaanstreek heel misschien zelfs goed genoeg is voor een tocht. Het koude weer in Noord-Europa en Rusland is een goed voorteken. "Maar dan moet er wel snel meer duidelijk worden over de corona-regels op het ijs."

IJsmeester Jan heeft de schaatsen al uit het vet gehaald. - Maaike Polder

Dat zegt hij tegen NH Nieuws, terwijl hij de nu nog drassige oever afloopt richting het Zwet, waar in februari van dit jaar volop geschaatst werd. De ijskoude wind snijdt bijna door zijn felblauwe muts heen. "Maar dit is nog waterkou. Dan zit er regen of natte sneeuw in de lucht. Wat je wilt, is droge vrieskou, dan gaat het pas echt vriezen", aldus de 74-jarige veteraan van de Jisper IJsclub. En dat zou zomaar binnenkort eens kunnen gebeuren: het Europees Centrum voor Weersverwachtingen voorspelt een opvallend koude januari. De gemiddelde temperatuur zou zelfs zakken tot onder de -7 graden. En dat is koud genoeg voor een schaatswinter. "Kijkend naar Scandinavië en Rusland, er is daar enorm veel kou, hoeft de wind maar om te slaan en dan staan wij er ook midden in." Tekst gaat door onder tweet

Zeldzaam koude #januari geprognosticeerd door deze ECMWF SEASS uitdraai. Januari zou de koudste kunnen worden sedert 1823 met te de Bilt een gemiddelde temperatuur van onder de -7 graden. Dan kunnen er wel drie! elfstedentochten gehouden worden. Spannend sowieso. pic.twitter.com/94FnyBJnYs — Marc E. Putto, weerkundig strateeg (@Weerprimeur) December 5, 2021

Hij ziet het dus wel gebeuren dat er over een paar weken een schaatswinter komt, maar hoopt wel dat er tegen die tijd dan ook meer duidelijkheid is over de coronaregels - ook voor ijsclubs en specifiek op natuurijs. Zodra het water bij Jisp bevriest, ziet Jan de kade bij Het Zwet volstromen met ongeduldige schaatsers. Versoepelingen voor IJsclubs De IJsmeesters in de regio willen die schaatsgekte graag onder controle houden: waarschuwingsborden voor wakken, ijsdikte-controle, EHBO-posten voor als het wel misgaat, maar willen bijvoorbeeld ook de drukte in goede banen leiden. Alleen zijn de clubs op dit moment beperkt in het organiseren van een zogenoemd evenement. "We hopen daarom dat er wat meer wordt versoepeld. Dan kunnen we, als het zover is, de schaatsers in de gaten houden. Want als het eenmaal begint te vriezen, houd je de schaatsgekte niet meer tegen." Bekijk hier het interview met de ijsmeester: de sneeuwschuiver, de meetapparatuur en het koek en zopie-bord liggen al binnen handbereik. "Nu hebben we alleen nog ijs nodig."

Jan met (verroeste) schaatsen - NH Nieuws

Het moet een paar dagen en nachten flink vriezen voordat het veilig is, aldus Jan. "Op de ijsbaan is twee centimeter dikte geen probleem, maar hier op het natuurijs zak je dan zo het water in. Dat is gevaarlijke boel." Jisp is van oudsher de opstapplaats voor schaatsers die de Bannetocht willen rijden. Die tocht werd voor het laatst gereden in 2012.