Terugkijken: IJspret op het Zwet in Jisp

JISP - Noord-Hollanders gaan onder het genot van een heerlijk zonnetje massaal het ijs op. NH Nieuws verslaggever Tom Jurriaans heeft zijn schaatsen aangetrokken in Jisp. Kijk hieronder de beelden terug:

IJsmeester van de Jisper IJsclub waarschuwt wel. "Het ijs is super slecht en vreselijk gevaarlijk. Er zijn al een paar ongelukken gebeurd vanochtend." Hij raadt vooral de beginnende schaatsers af om in Jisp het ijs op te gaan.

Het slecht ijs houdt schaatsliefhebbers niet tegen. "Ik ben lekker met mijn kameraad aan het schaatsen, heerlijk hoor!". Ze zijn nog niet gevallen. "Je moet opletten, het is echt werkijs." In de zon wordt er volop genoten. "Straks gaan we lekker warme chocolademelk met rum drinken", zegt een groepje vriendinnen.

Geniet de hele dag het schaatsnieuws uit Noord-Holland in het liveblog van NH Nieuws.