IJsmeester waarschuwt voor slecht ijs: "Gevaarlijk voor beginners"

JISP - "Ik ga er nu ook voor het eerst op. Ik hoop wel dat je me eruit haalt als ik er doorheen ga", grapt ijsmeester Jan Koene. Hij boort voor NH Nieuws een gaatje in het ijs en meet 6 centimeter: "Dat valt nog mee!" Koene wil beginnende schaatsers waarschuwen niet te overmoedig te zijn op het nu nog slechte natuurijs: "Dat kan levensgevaarlijk zijn."

"Ik raad aan om voorzichtig te beginnen om te kijken hoe het is", zegt hij. "De routiniers knallen er wel overheen, maar voor beginnende schaatsers is dit ijs helemaal niks. Aan de kanten ga je er nog spontaan doorheen. Als je begint moet je op de slootjes blijven en niet ver de polder in."

De eerste schaatsers genieten ervan weer de ijzers onder te hebben. "Heerlijk, het is te lang geleden", vertelt een man die hiervoor uit Amsterdam is gekomen. "Dat merk je wel bij de eerste slagen. Maar op dit ijs is het nog wat moeilijker starten dan wanneer je prachtig zwart ijs hebt." Zijn kompaan merkte ook dat het nog niet erg soepel gaat. "Het is niet bijster goed ijs, ik ging al bijna een paar keer onderuit."

Door het ijs

De man wordt onderbroken door gelach. Een mevrouw met schep in de handen vertelt even daarvoor door het ijs te zijn gezakt. "Vlakbij mijn huisje hier bij het water stak ik over naar de buren. Maar toen ik er bijna was ging ik tot hier naar beneden", zegt ze terwijl ze naar haar middel wijst. "Maar ik was erop voorbereid, ik had mijn zwemspullen eronder aan."

Koene heeft vandaag een gesprek met de burgemeester om te overleggen over komend weekend. Hij verwacht drukte. "Dat wordt wel een probleem. Ik hoop dat mensen gaan schaatsen in hun eigen omgeving."

Wie niet wil schaatsen op natuurijs kan vanaf morgen terecht in Wormer. De ijsbaan van Nova Zembla gaat vanaf 11.00 uur open.