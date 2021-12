Jan Smit wordt commercieel directeur FC Volendam: "Blijf natuurlijk ook gewoon zingen hé"

De 35-jarige zanger Jan Smit wordt vanaf volgend jaar commercieel directeur bij FC Volendam. Dat maakt hij zojuist via Twitter bekend. De Volendammer was al vice-voorzitter bij de voetbalclub.

Smit schrijft op Twitter: "Ik volg mijn hart, maar ik blijf natuurlijk ook gewoon zingen hé."

In een interview met de Telegraaf vertellen Smit en trainer Wim Jonk: "We willen een duurzame organisatie creëren, waar het hele dorp en de jeugdopleiding achter blijven staan."

Een nieuw tijdperk

"We zijn bezig hier iets neer te zetten, ook met een nieuw stadion, waardoor FC Volendam na het nieuwe tijdperk, op het hoogste niveau moet blijven acteren", aldus het duo Smit-Jonk.

De club staat halverwege de competitie aan kop in de Keuken Kampioen Divisie en doet daarmee een gooi naar promotie. Smit is al jaren betrokken bij de club, sinds 2013 was hij betrokken bij de club als lid van het bestuur.