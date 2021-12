Tweede verdachte (18) overval tankstation krijgt jeugddetentie

Een 18-jarige jongen uit Medemblik is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf en 360 dagen jeugddetentie, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. Op 14 juli pleegde de jongeman samen met 17-jarige jongen uit Opmeer een overval op een tankstation aan de Edisonweg in Purmerend.

De 17-jarige jongen uit Opmeer is eind oktober al door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De buit zou gaan om een geldbedrag van 105 euro en een aantal sloffen sigaretten.

Medewerkers van een tankstation op industrieterrein De Baanstee in Purmerend kregen woensdagavond 14 juli de schrik van hun leven toen er tien voor half negen een gewapende overval werd gepleegd. Direct zetten politieagenten een zoekactie op touw.

Een dag later vond een aanhouding plaats. Het ging om een destijds 16-jarige jongen uit Opmeer. Een tweede verdachte van 18 jaar, eveneens woonachtig in West-Friesland, werd later ook aangehouden.

Rechtbank

Deze tweede verdachte is veroordeeld tot 360 dagen jeugddetentie, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat deze 18-jarige jongen een faciliterende rol had bij de overval. De minderjarige jongen uit Opmeer had volgens de rechtbank een uitvoerende taak.