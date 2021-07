Opmeerse jongen (16) aangehouden voor overval tankstation Purmerend

De politie heeft gisteren een 16-jarige jongen uit Opmeer aangehouden, omdat hij verdacht wordt van het plegen van een overval op een tankstation in Purmerend.

De overval gebeurde woensdagavond bij een tankstation aan de Edisonweg. Na het bedreigen van een medewerker is de jongen gevlucht. Met een helikopter en een speurhond is toen naar hem gezocht, maar dat leverde niets op.

Gister is alsnog een 16-jarige verdachte aangehouden. De politie kan niets zeggen over waar hij is aangehouden en hoe ze hem op het spoor zijn gekomen, omdat het om een minderjarige gaat.

Bij de overval raakte niemand gewond, of er buit is gemaakt is onbekend.