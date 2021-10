Werkstraf voor minderjarige (17) overvaller van tankstation

Na de overval op woensdagavond 14 juli werd er door agenten een grote zoekactie opgezet. De politie zocht met een helikopter en een speurhond naar de dader. "Er is niemand gewond geraakt en op dit moment gaan we uit van één verdachte, een jongeman", liet een woordvoerder van de politie toen aan NH Nieuws weten.

De zoektocht leverde toen niets op, maar een dag later werd een 16-jarige jongen uit Opmeer aangehouden. Weken later maakte de politie bekend dat ook een tweede verdachte is aangehouden. De tweede verdachte is een 18-jarige man, die ook in West-Friesland woont.

Rechtszaak