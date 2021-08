Tweede verdachte aangehouden voor gewapende overval op tankstation

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar een gewapende overval bij het Total tankstation aan de Edisonweg in Purmerend. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Medemblik. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Opmeer aangehouden.

De overvaller kwam woensdagavond 14 juli de winkel van het tankstation binnen en bedreigde de medewerker met een mes. Hij ging ervandoor met geld. Met een helikopter en een speurhond is toen naar hem gezocht, maar dat leverde niets op. Een dag later werd alsnog de 16-jarige jongen uit Opmeer aangehouden. Nu is ook een 18-jarige jongen uit Medemblik aangehouden.

