Omgeving AZ-stadion deze maand veiligheidsrisicogebied na bestorming hooligans

Deze hele maand december geldt de ruimte rondom het AZ-stadion in Alkmaar als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat de politie preventief mag fouilleren op bepaalde tijdstippen. De aanleiding is de ongeregeldheden tijdens de laatste thuiswedstrijd en de dreiging van de aanwezigheid van zwaar vuurwerk.

Er is volgens de vierhoek deze maand nadrukkelijk aandacht voor de zorgen over het gevaar dat zwaar - illegaal - vuurwerk. De maatregelen zijn van kracht van van 2 december 2021, 16.00 uur tot en met 31 december 2021, 23.59 uur.

Direct na de ongeregeldheden vorige maand is in de voetbalvierhoek de problematiek besproken. Zij gaan naar eigen zeggen de komende tijd samen optrekken tegen groeiend voetbalgeweld, dat de laatste tijd in meerdere stadions in Nederland plaatsvond.