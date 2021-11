Tientallen hooligans dringen AZ-stadion binnen tijdens wedstrijd tegen NEC

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en NEC zijn supporters het AZ- stadion binnengedrongen. Rond de 17e minuut kwamen er via één van de hoeken in het stadion tientallen personen het stadion binnen.

Het begon met vuurwerk dat werd afgestoken in en buiten het stadion. Vervolgens kwam de groep het stadion in en een aantal besloot over de boarding te springen en het veld op te gaan. Al snel werden de personen, zonder problemen, weer uit het stadion gezet.