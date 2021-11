Kogel door de kerk: Ajax en AZ moeten gewoon voetballen dit weekend

De voetbalwedstrijden in het betaald voetbal gaan dit weekend gewoon door. Dat heeft de KNVB vanmiddag bekendgemaakt. Dat betekent voor AZ een thuiswedstrijd in een leeg stadion tegen NEC. Ajax speelt in Waalwijk tegen RKC, FC Volendam gaat op bezoek bij Jong Ajax en Telstar ontvangt ADO Den Haag.

De profclubs hadden een verzoek ingediend bij de voetbalbond om de komende drie weken niet te spelen, omdat er vanwege de coronamaatregelen geen supporters welkom zijn. "De afgelopen dagen is gesproken met de clubs, het Supporterscollectief, de centrale spelersraad, Coaches Betaald Voetbal, ESPN, politie, gemeentes, ministeries, politici en politieke partijen. Het blijkt vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven", reageert de KNVB, in samenspraak met de eredivisie en eerste divisie.

Compensatieregeling

"Het is bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is. Daarom is de conclusie van dit onderzoek dat de wedstrijden niet worden uitgesteld. Gelukkig is het kabinet gevoelig voor het feit dat voetbalclubs financiële schade lopen doordat ze zonder publiek moeten spelen, en wordt in overleg met ons een compensatieregeling uitgewerkt."

Het statement sluit af met een oproep aan het kabinet. "We willen graag van 'Den Haag' horen wat er nodig is om zo snel mogelijk weer met volle tribunes te mogen spelen. Want daar draait het betaald voetbal vooral om!"

Programma komende weken

De maatregelen gelden tot en met vrijdag 3 december. In die periode speelt AZ twee keer thuis (komende zaterdag en 2 december), Ajax één keer (2 december), FC Volendam één keer (26 november) en Telstar twee keer (komende vrijdag en 3 december).