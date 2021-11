OM start strafrechtelijk onderzoek naar veldbestormers AZ-stadion: "Grens overschreden"

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de veldbestorming bij het AZ-stadion door voetbalhooligans tijdens de wedstrijd AZ-NEC zaterdag. Dat hebben de burgemeester van Alkmaar, de politie, het OM en AZ laten weten in een gezamenlijk statement.

De zogenoemde voetbalvierhoek laat weten dat er zaterdag 'een grens is overschreden'. Toen drong een groep mannen het voetbalstadion binnen. Het ging om een georganiseerde actie. Ze staken vuurwerk af en richtten dat onder meer op politie en stewards. Een aantal van hen brak door hekken heen het veld op. De wedstrijd werd stilgelegd, maar kon uiteindelijk weer worden hervat.

Naast dat de actie door veel AZ-medewerkers als intimiderend werd ervaren, is ook materiële schade aangericht. Daarnaast heeft de vierhoek zorgen over het zeer gevaarlijke vuurwerk dat tijdens de actie is afgestoken, schrijft de gemeente Alkmaar in de verklaring. "Het vuurwerk dat werd gebruikt kan voor ernstig lichamelijk letsel zorgen. De vierhoek vraagt zich af of deze 'supporters' zich wel realiseren hoe gevaarlijk dit soort vuurwerk is."

Samen tegen voetbalgeweld

De leden van de vierhoek schrijven vandaag afgesproken te besproken dat ze samen zullen optrekken tegen het groeiende voetbalgeweld. "Elk lid van de vierhoek neemt daarbij de benodigde maatregelen", aldus de gemeente.

De vierhoek geeft tot slot aan dat ook zij 'niets liever heeft dan een stadion vol publiek' tijdens de thuiswedstrijden van AZ. "Op dit moment is dat vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Dat kan echter nooit aanleiding zijn voor dit soort acties", staat in de verklaring.

Een paar dagen geleden werd bekend dat de wedstrijden van de eredivisie en eerste divisie gewoon door zouden gaan, maar zonder supporters. Alle wedstrijden worden tot 4 december achter gesloten deuren gespeeld vanwege de nieuwe coronamaatregelen.