Algemeen directeur AZ stond oog in oog met hooligans: "Voelde als een plicht te helpen"

Algemeen AZ-directeur Robert Eenhoorn twijfelde geen moment toen hooligans het AZ-stadion binnendrongen en ging meteen op de groep af. “Ik denk dat men naar binnen wilde. Het ging in een roes voorbij. Uiteindelijk hebben de club en stewards geprobeerd om deze mensen te verwijderen. Dat is redelijk gelukt", vertelt Eenhoorn aan NH Nieuws.

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en NEC zijn supporters gisteravond het AZ- stadion binnengedrongen. Rond de 17e minuut kwamen er via één van de hoeken in het stadion tientallen personen het stadion binnen. “Hekken zijn niet gemaakt om tachtig man binnen te houden. Een goede inbreker komt altijd binnen", vertelt hij nog vol met adrenaline. Vuurwerk Het begon met vuurwerk dat werd afgestoken in en buiten het stadion. Vervolgens kwam de groep het stadion in en een aantal besloot over de boarding te springen en het veld op te gaan. Eenhoorn ging met zijn team er meteen op af. "Het voelde als een plicht om te helpen. “Vrijwillige stewards wijzen mensen naar hun plek. Niet om met dit soort zaken om te gaan. Ik vond dat ik daar aanwezig moest zijn." Tekst loopt verder onder de video.

17’ | Supporters van AZ zijn het stadion binnen gedrongen. #aznec 0-1 pic.twitter.com/joNAB6D3db — NH Sport (@NHSport_) November 20, 2021

De wedstrijd heeft bijna vijf minuten stilgelegen. Buiten het stadion waren langere tijd knallen van vuurwerk te horen. "Ik ga ervan uit dat de huidige maatregelen heel onprettig aanvoelt voor de supporters. Als je dan op deze manier je onvrede uit, dan is dat helaas zo", zegt AZ-trainer Pascal Jansen, die natuurlijk hoopte dat AZ in een vol stadion kon spelen. "Ik weet dat de supporters begaan zijn met het team, dus ik heb er niet echt de pest in". Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen: "Niet de pest in eigen supporters" - NH Sport / Stephan Brandhorst

"Ik denk dat het publiek er vooral moet zijn om ons te steunen. Niet om de club schade aan te brengen", zegt middenvelder Dani de Wit over de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd. "Wij waren er niet heel bang van, maar voor de club is het zonde." Tekst loopt door onder de video.

Dani de Wit: "Incident had weinig invloed op ons" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Eenhoorn heeft tijdens de wedstrijd al contact gehad met de burgemeester van Alkmaar. "Maandag of dinsdag komen we met de driehoek bij elkaar.“ Volgens een woordvoerder van de politie is er niemand aangehouden. Een paar dagen geleden werd bekend dat de wedstrijden van de eredivisie en eerste divisie gewoon doorgingen, maar wel zonder supporters. Alle wedstrijden zijn tot 4 december achter gesloten deuren vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Telstar - ADO Den Haag Ook de wedstrijd van vrijdag tussen Telstar en ADO Den Haag werd stilgelegd door supporters. Zij gooiden van buiten het stadion vuurwerk het veld op. “Bij Den Bosch en Telstar gebeurde dit zelfs. Dan moet je niet naïef zijn en denken dat het niet gebeurd", zegt Eenhoorn.

