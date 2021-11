GGD en KLM bieden excuses aan voor gang van zaken rond aankomst passagiers Zuid-Afrika

De ruim 600 inzittenden kwamen afgelopen vrijdag aan op Schiphol vanuit Johannesburg en Kaapstad, vlak nadat een vliegverbod voor zuidelijk Afrika was ingesteld vanwege de nieuwe omikronvariant van het coronavirus die rondgaat. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid had besloten dat iedere passagier getest moest worden, voordat hij Schiphol mocht verlaten.

De passagiers moesten door dat besluit urenlang wachten in een bewaakt gebied in het luchthavengebouw. Diep in de nacht waren de testresultaten binnen en konden reizigers naar huis of naar een quarantainehotel.

Passagier Oscar van Overdam, die namens de reizigers het woord voert, vindt dat de passagiers op de vluchten een groot gezondheidsrisico hebben gelopen. Van Schiphol, KLM en de GGD eisten de passagiers excuses en compensatie. Met alle drie wilden ze bovendien in gesprek.

Om de tafel

KLM heeft in een reactie excuses aan de groep reizigers aangeboden. "We balen er enorm van dat klanten mede door externe omstandigheden lange tijd geen duidelijkheid verschaft kon worden over het proces, zij zo veel uren aan boord moesten blijven en vervolgens op deze niet-klantvriendelijke wijze behandeld zijn. Dat moet beter en daarom vinden we het belangrijk dat we met GGD en Schiphol om tafel gaan om hiervan te leren en het proces voor onze klanten te verbeteren", aldus de luchtvaartmaatschappij. KLM zegt ook open te staan voor een gesprek met de groep reizigers.

Ook de GGD Kennemerland zegt bereid te zijn om met de passagiers in gesprek te gaan. Een woordvoerder benadrukt dat de testopdracht 'onder grote tijdsdruk' moest worden uitgevoerd, maar zegt heel goed de ontevreden reacties van de passagiers te begrijpen. "Dat moet beter en daarom is het belangrijk om samen om tafel te gaan met alle betrokkenen om hiervan te leren."

Dat het in de afgeschermde ruimte op de luchthaven onmogelijk was om afstand te houden, zoals passagier Van Overdam beweert, klopt volgens de GGD niet. "De passagiers zijn opgevangen in een ruimte waar iedereen anderhalve meter afstand kon houden. De passagiers zijn door onze medewerkers uitdrukkelijk gevraagd om zich aan deze anderhalvemeterregel te houden."

Waardering voor personeel en reizigers

GGD-directeur Bert van de Velden spreekt in een reactie zijn waardering uit voor zowel zijn eigen medewerkers als de passagiers. "We hebben deze interventie moeten plegen in het belang van de volksgezondheid in Nederland. Onze ruim vijftig medewerkers hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag om dit proces voor de reizigers snel uitgevoerd te krijgen. Zij verdienen onze waardering voor hun inzet, flexibiliteit, kwaliteit en het handhaven van de menselijke maat. Ook de meeste reizigers hebben zich coöperatief opgesteld en realiseerden zich dat hun beperkingen in het teken stonden van een hoger doel. Zij verdienen zeker ook onze waardering."

Luchthaven Schiphol zegt zich aan te sluiten bij de woorden van KLM en wil ook graag in gesprek met de reizigers.