Groep passagiers uit Zuid-Afrika eist excuus en compensatie van Schiphol

Beide vluchten kwamen tegen 11.00 uur 's ochtends aan op Schiphol, maar niemand mocht de vliegtuigen verlaten totdat de GGD Kennemerland een speciale teststraat had ingericht in de terminal. Vanwege het aanstaande vliegverbod vanuit zuidelijk Afrika in verband met de omicronvariant die er rondgaat, had demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid de opdracht gegeven om iedere inzittende van de twee vluchten te testen op corona, voordat ze Schiphol mochten verlaten.

Na urenlang wachten in het vliegtuig, moest er nog lange tijd gewacht worden in een bewaakt gebied in het luchthavengebouw. Pas diep in de nacht, nadat iedereen getest en op de hoogte was van het resultaat, konden de reizigers naar huis of naar het quarantainehotel in Badhoevedorp.