Voorzitter veiligheidsregio wil af van vrijwillige hotelquarantaine vliegtuigpassagiers

Voorzitter Marianne Schuurmans van de veiligheidsregio Kennemerland wil strengere regels voor vliegtuigpassagiers die na een besmetting in quarantaine worden geplaatst. Nu zijn positief geteste reizigers niet verplicht om in hun hotel in isolatie te blijven. Een stel dat op een van de KLM-vluchten uit Zuid-Afrika zat, kon het quarantainehotel ongehinderd verlaten en werd pas op Schiphol in een bijna vertrekkend vliegtuig opgepakt.

Het echtpaar mocht niet worden tegengehouden door de beveiliging van het hotel. De twee verlieten de kamer in het Ramada Hotel in Badhoevedorp waar ze eigenlijk tot zaterdag hadden moeten zitten. De vrouw werd vrijdagnacht positief getest na een van de KLM-vluchten uit Zuid-Afrika. Haar partner testte negatief, maar koos ervoor om bij zijn vrouw te blijven. Voorzitter Schuurmans van de veiligheidsregio Kennemerland, die ook burgemeester van Haarlemmermeer is, kon niets doen, tot ze een beschikking had om het paar aan te houden en terug in isolatie te sturen. Het stel zat al in een vliegtuig op Schiphol dat kort erna koers zou zetten naar hun thuisland Spanje. De marechaussee hield de man en de vrouw in het vliegtuig aan. Vanuit de Koning Maxima Kazerne in Badhoevedorp zijn ze naar een ziekenhuis in Haren, in de gemeente Groningen, gestuurd. De komende dagen moet blijken of ze worden vervolgd. Volksgezondheid op het spel Schuurmans vindt dat het stel de volksgezondheid op het spel heeft gezet. Ze denkt dat niet veel mensen hetzelfde in hun hoofd zouden halen, maar wil dat met strengere regels alsnog zien te voorkomen. Daarvoor moet wel de wet worden veranderd, zegt ze tegen NH Nieuws.

Het echtpaar uit de Spaanse regio Catalonië vindt dat ze als honden zijn behandeld, meldt RTL Nieuws, dat het stel sprak. Schuurmans heeft een heel ander beeld van het verhaal gekregen, blijkt uit een gesprek dat ze had met persbureau ANP. Het echtpaar was volgens de burgemeester al vanaf het begin in opstand gekomen tegen de quarantaineregels.

