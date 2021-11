Corona-opstand in Zaanse gevangenis: 'Meerdere cipiers gewond door rellende gevangenen'

In de gevangenis van Westzaan is aan het einde van de middag een opstand uitgebroken. Op een van de luchtplaatsen begonnen tientallen gevangenen te schreeuwen en werden medewerkers met eieren bekogeld. Volgens bronnen liepen meerdere cipiers daarbij verwondingen op. Het is de tweede dag op rij dat het onrustig is in de gevangenis, volgens de directie door ongenoegen over beperkende coronamaatregelen.