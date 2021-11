Zonder één schot op doel pakt dramatisch AZ een punt tegen Vitesse

In een zwaar ondermaatse wedstrijd hebben AZ en Vitesse gelijkgespeeld. In de Gelredome kwamen beide ploegen niet tot scoren in een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende: 0-0.

Voor het eerst dit seizoen gooide AZ-trainer Pascal Jansen zijn opstelling en formatie overhoop. De oefenmeester koos voor een 5-3-2-formatie met daarin een plek voor Sam Beukema in het hart van de defensie. Dat ging ten koste van de plek van Yukinari Sugawara en Albert Gudmundsson. Hakon Evjen was nog te geblesseerd om te spelen en Aslak Witry bleef staan als rechtsback. In een timide eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. AZ probeerde de opbouw van Vitesse, dat in dezelfde formatie speelde, vroeg te storen. Dat lukte deels, waardoor het bij vlagen slordig van beide kanten was. De Alkmaarders waren wel lichtelijk de bovenliggende partij. Het veldoverwicht werd echter nog niet uitgedrukt in echte kansen. Blunder Vindahl moest zich voor rust strekken op een vrije trap van Wittek, maar AZ dacht op slag van rust op voorsprong te komen via Vangelis Pavlidis. De spits kreeg de bal van Vitesse-doelman Schubert keihard tegen zich aan geschoten en scoorde, maar de VAR besloot dat hij hands maakte doen de bal tegen hem aan kwam. Tekst loopt door onder de video.

Het niveau dat beide ploegen na rust aantikten was niet al te hoog. Veel ballen werden onzorgvuldig ingespeeld en er was veel balverlies over en weer. Dat maakte de amusementswaarde er ook niet beter op. De grootste kans voor Vitesse kwam van de voet van Patrick Vroegh, die zijn inzet rakelings langs de kruising zag vliegen. Schoten AZ drong richting het einde nog wel aan voor de goal van Vitesse, maar slaagde er in de volledige negentig minuten niet in om bal op doel te schieten. De Arnhemmers slaagden daar overigens slechts één keer in. Door het gelijkspel klimt AZ een plek op de ranglijst. Aanstaande donderdag speelt AZ in de eredivisie tegen Fortuna Sittard. Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Sugawara/80), Hatzidiakos, Martins Indi, Beukema, Wijndal; Clasie (Reijnders/75), Midtsjö, De Wit (Gudmundsson/68), Pavlidis (Aboukhlal/68), Karlsson