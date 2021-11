Wat zeggen de cijfertjes? Ajax jaagt op clubrecord; AZ-tegenstander scoort weinig

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de veertiende speelronde in de eredivisie. Ajax wil vanmiddag bij Sparta Rotterdam opnieuw de nul houden om in de race te blijven voor een clubrecord. Bij Vitesse - AZ valt vooral het doelsaldo op van beide teams.

Historie: Het is de 56e keer dat Sparta Rotterdam - Ajax op het programma staat in de eredivisie. Meer dan de helft van de keren gingen de drie punten niet mee naar Amsterdam. Er werd achttien keer verloren en twaalf keer eindigde het in een gelijkspel. De andere 25 duels werden gewonnen, waaronder de laatste keer vijf keer. In 2009 won Sparta voor het laatst.

Bekende namen bij beide clubs: Veel bekenden waren actief bij zowel Sparta als Ajax. Louis van Gaal speelde in Rotterdam, maar trainde een zeer succesvol Ajax in de jaren negentig. Aad de Mos en Henk ten Cate waren trainer bij beide ploegen en ook Danny Blind en Wim Suurbier stonden onder contract bij allebei. Momenteel maakt ex-Ajacied Nourdin Boukhari deel uit van de technische staf van Sparta en voormalig Ajax-keeper Benjamin van Leer is tweede doelman bij de Rotterdammers.

Goede resultaten op deze dag: Twaalf keer speelde Ajax op 28 november. De Amsterdammers doen het goed op deze datum, want er werd tien keer gewonnen, één keer eindigde het gelijk en alleen van AZ werd verloren in 1981. Precies een jaar geleden won de ploeg van Erik ten Hag met 5-0 bij FC Emmen.

Op weg naar clubrecord: In de laatste uitwedstrijden tegen RKC Waalwijk, Heracles Almelo, sc Heerenveen, Fortuna Sittard en PEC Zwolle kreeg Ajax geen tegendoelpunt. Het is voor het eerst deze eeuw dat Ajax dat voor elkaar kreeg. Het clubrecord staat op zeven uitduels zonder tegengoal. Dat lukte in 1971 en 1995.

Vitesse - AZ

Wachten op clean sheet:

AZ heeft dit seizoen moeite om de nul te houden in de eredivisie. Dat lukte na twaalf wedstrijden alleen tegen Go Ahead Eagles. De laatste zes eredivisieduels kreeg de ploeg van Pascal Jansen telkens een tegendoelpunt. Ook Vitesse hield het doel niet schoon in de laatste vier competitiewedstrijden.

Vitesse won steeds minimaal:

Het is voor de Arnhemmers, die zesde staan, nog wachten op de eerste ruime overwinning van het seizoen. Alle zeven competitiezeges waren met één doelpunt verschil. Het doelsaldo is zelfs negatief (-7), want er werd dik verloren van Ajax, FC Twente en Willem II. AZ heeft zes punten minder, maar wel een positief doelsaldo (+4) door ruim te winnen van FC Utrecht en Go Ahead Eagles.

Sterk in de Conference League:

Zowel AZ als Vitesse is goed bezig in de Conference League. AZ is door het gelijkspel van donderdag tegen Jablonec zelfs al zeker van groepswinst, terwijl Vitesse in een poule met Tottenham Hotspur en Stade Rennes in de laatste duel nog mag hopen op de volgende ronde.

Goede resultaten in Arnhem:

AZ wint bijna vijftig procent van de wedstrijden in Arnhem. Bij een overwinning vanavond is het percentage precies vijftig procent. Van de 29 voorgaande ontmoetingen werd er veertien keer gewonnen. De thuisploeg trok acht keer aan het langste eind.

Lastig de laatste jaren:

Ondanks het goede record van AZ wonnen de Alkmaarders slechts één van de laatste vijf uitwedstrijden tegen Vitesse. Dat gebeurde in 2017 door twee goals van Wout Weghorst met 2-1. In dat duel stonden ook Guus Til, Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen (allen actief bij Feyenoord), Alexander Büttner en Remko Pasveer (Ajax) op het veld.

De aftrap in de Gelredome is vanavond om 20.00 uur.