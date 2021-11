Verrassende overwinning KZ op bezoek bij LDODK

In Kortezwaag greep KZ de tegenstander direct bij de keel. De Koogers stonden binnen tien minuten al op 2-6 dankzij een aantal rake afstandsschoten van Anouk Haars en Lars Hoorn. Na de time-out van LDODK hield KZ het gaspedaal flink ingedrukt en walsde over de thuisploeg heen. In de rust stond de score van 7-17 op het scorebord in het voordeel van KZ.

Daarmee was een stevig fundament gelegd voor het verdere verloop van de wedstrijd. LDODK liep weliswaar iets in, maar kon de opgelopen schade niet meer repareren. LDODK, de ploeg van oud-KZ coach Dico Dik, liep nog wel wat in en beperkte daarmee enigszins de score. De eindstand bleef uiteindelijk steken op 19-25. Anouk Haars was de topscorer met zeven doelpunten.

Koploper

Dankzij de tweede overwinning van het seizoen gaat KZ aan de leiding in de Korfbal League. De Koogers hebben vier punten uit twee wedstrijden en een beter doelsaldo dan Fortuna. Volgende week zaterdag komt Blauw-Wit, dat gisteren ternauwernood on van KCC, op bezoek bij KZ.