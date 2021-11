Korfbal League: Blauw-Wit wint in slotseconden, Groen Geel onderuit

De korfballers van Blauw-Wit hebben vanavond op het nippertje gewonnen van KCC. In de Blauw-Withal werd het na een spannend duel 21-20. Groen Geel kon de overwinning in de openingsweek geen goed vervolg geven tegen TOP.

Blauw-Wit begon uitstekend en stond na achttien minuten met 10-5 voor. De bezoekers uit Capelle aan den IJssel kwam plots heel sterk terug, waardoor het vlak na rust 11-11 was. Vanaf toen ging het gelijkop.

Aan de hand van topscorer Randell van der Steen kwam Blauw-Wit in de slotfase weer twee punten voor: 19-17. KCC gaf zich opnieuw niet gewonnen en kwam weer langszij. De wedstrijd leek te eindigen in 20-20, maar de allerlaatste aanval was raak voor de Amsterdammers.

In poule A heeft Blauw-Wit nu twee punten na twee wedstrijden. Ook KZ zit in deze poule, maar de Koogers spelen pas morgen tegen LDODK.

TOP - Groen Geel

In Sassenheim kwam Groen Geel direct met 2-0 achter, maar de ploeg van Daniel Harmzen kwam daarna goed in de wedstrijd. Het stond zelfs even 6-8, maar halverwege keken de Noord-Hollanders toch tegen een 13-12 achterstand aan.

De club uit Wormer begon ook matig aan het tweede bedrijf, waardoor TOP een gat sloeg van drie punten. Die achterstand kwam Groen Geel niet meer te boven, wat resulteerde in een 26-23 eindstand.

Groen Geel, dat uitkomt in poule B, hebben DVO en PKC de volle buit. Groen Geel en TOP volgen met twee punten na twee duels.