KZ-icoon Tim Bakker staat voor debuut als hoofdcoach: "Ik ben niet meer dezelfde persoon"

Tim Bakker beleeft komend weekend zijn vuurdoop als hoofdcoach bij de korfballers van Koog-Zaandijk. De 38-jarige Zaandammer nam het stokje over van Dennis Doves en hoopt met de korfballers binnen drie jaar weer mee te strijden om de prijzen. Zijn imposante palmares hoopt hij te kunnen gebruiken in het aansturen van een jonge groep korfballers

Met KZ behaalde Bakker in zijn spelerscarrière diverse successen. "Ik weet welke dingen je moet doen op momenten dat het belangrijk gaat worden", aldus Bakker, die in twaalf seizoenen meer dan 1.200 doelpunten maakte in de Korfbal League.

KZ-speelster Esther Cordus speelde nog met Bakker samen aan het begin van haar carrière. De international vindt haar huidige coach wel iets veranderd. "Als speler was 'ie best wel hard. Nu vraagt hij hetzelfde van ons als toen hij nog speelde, alleen wel op een andere manier."

De eerste competitiewedstrijd van KZ is aankomende zaterdag tegen Dalto.