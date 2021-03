Clubicoon Tim Bakker blij met kans als KZ-coach: "Voor mij iets super moois"

KOOG AAN DE ZAAN - Voor Tim Bakker komt het als een verrassing dat hij op 37-jarige leeftijd al hoofdcoach wordt bij 'zijn' Koog Zaandijk. Hij volgt na dit seizoen Dennis Doves op bij de club uit de Korfbal League. "Het hoefde niet per se nu, maar de snelheid waarmee het gebeurt is fijn."

Tim Bakker (m) als speler bij KZ in 2016 - Orange Pictures / Rene van Dam

"Mijn ambitie is altijd geweest om in de Korfbal League te gaan coachen. Bij KZ is dat natuurlijk super mooi, want dat is mijn eigen club", zegt Bakker, die ruim 1200 keer wist te scoren namens Koog Zaandijk, tegen NH Sport. "Het hoefde niet per se nu, maar de snelheid waarmee het gebeurd is fijn. Ik denk dat ik er klaar voor ben. En dat ik het ook kan, anders had ik de uitdaging niet aangenomen."

Quote "Kan het mooier? Ik kan het zo snel niet bedenken" korfbalcoach tim bakker

Een combinatie met Doves als gezamenlijke hoofdcoach was een optie, maar bleek niet mogelijk. "Dennis is er niet uitgekomen met KZ en heeft besloten te stoppen. Toen ben ik verder gegaan met het gesprek en ben ik het geworden", legt Bakker uit. Jongensdroom In 2017 stopte Bakker als speler, maar hij bleef de club trouw. Via de A1 kwam hij als coach bij het tweede terecht. En nu schuift hij door naar het eerste. "Kan het mooier? Ik kan het zo snel niet bedenken", lacht hij. "KZ is natuurlijk een van de mooiste clubs van Nederland. Het is mijn eigen club waar ik ben opgegroeid. Het brengt wel verantwoordelijkheid en druk met zich mee, omdat het mijn eigen cluppie is. Ik ken iedereen, maar voor mij is het iets super moois."

Bang voor imagoschade is Bakker niet. "Daar ben ik niet mee bezig. Ik verwacht niet dat het misgaat. Als dingen misgaan, dan gaat het er om hoe dingen fout gaan. Het kan ook een succes worden en dat is waar ik vol voor ga werken volgend jaar." Meedoen om de prijzen KZ heeft uitgesproken om in de komende drie jaar weer aan te haken bij de top van Nederland. "Daar heb ik me aan geconformeerd. We hebben een goede groep nu en dit jaar kan er zeker nog iets moois gebeuren. Ik vind het mooi om het op korte termijn zo goed mogelijk te doen en op de lange termijn echt mee te doen om de prijzen. Als we kijken naar de toekomst, zal er mogelijk vernieuwd en verjongd moeten worden", aldus Bakker. Zondag speelt Koog Zaandijk de Noord-Hollandse derby in Amsterdam tegen Blauw-Wit. De nummers twee en drie van groep A strijden om een plek in de play-offs. NH Sport is erbij en maakt een samenvatting van het duel.