Reizigers zaten kwartier vast tijdens metrostoring: "Als proefkonijnen"

Meerdere leden van de Amsterdamse gemeenteraad hebben vanochtend laten weten grote zorgen te hebben over het stilzetten van de metro's op zaterdagavond. Drie metro's konden op dat moment de volgende perrons niet bereiken en stonden daarom een kwartier op de rails stil.

Wethouder Egbert de Vries (Vervoer) informeerde de raadsleden gisteravond per brief over de recente storingen en daaruit bleek dat de drie metrostellen de perrons tijdens de storing niet konden bereiken omdat er al andere metro's stonden. Die brief leidde vanochtend tijdens een vergadering in de Stopera tot meerdere vragen en bezorgdheid.

Quote "Metro's moeten altijd het volgende station kunnen bereiken" jan-bert vroege, d66

"Mijn grootste zorg is dat reizigers als proefkonijnen worden gebruikt", zei D66-raadslid Jan-Bert Vroege. "Dat terwijl safe haven het uitgangspunt is. Dat betekent dat metro's het station altijd moeten kunnen bereiken. Mijn vraag aan de wethouder is, kan hij garanderen dat reizigers altijd veilig zijn? Ook in het geval van calamiteiten, zoals een brand, ongeluk of aanslag?" De Vries zei dat het inderdaad de bedoeling en protocol is dat metro's bij calamiteiten zo snel mogelijk naar stations rijden. Hij herhaalde dat dat bij drie metro's niet kon omdat er al metro's stonden. Of het safe haven-principe daarmee gefaald had wilde hij, ook na meerdere vragen, niet zeggen. De Vries heeft daar meer informatie over nodig en wil er op een later moment een nieuwe brief over sturen naar de raadsleden.

Quote "Dat de wethouder op dit punt wil terugkomen in een brief verbaast mij" kevin kreuger, ja21

"Dat de wethouder op dit punt, best wel de essentie van het debat, wil terugkomen in een brief, dat verbaast mij", reageerde Kevin Kreuger van JA21. Vroege dacht er hetzelfde over: "Als reizigers wel vertrokken zijn van station A en op station B niet aankomen omdat dat bezet is. Dan heeft het safe haven-principe toch niet gewerkt?" Stijn Nijssen van de VVD vroeg de wethouder of Amsterdammers die de metro in stappen opnieuw het risico lopen dat ze minutenlang vastzitten. "Van dat laatste ga ik zeker niet uit, maar ik wil daar duidelijk antwoord op geven", antwoordde De Vries. Tijdens het debat zei de wethouder ook dat de situatie van zaterdagavond niet vergelijkbaar was met een onveilige situatie en dat er dan anders gehandeld zou worden. Door de storing reden alle metro's zaterdagavond een uur en 45 minuten niet. Daarnaast zijn er de afgelopen dagen meerdere kleine verstoringen ontstaan, onder meer door bladeren op het spoor. Volgens De Vries grijpt het nieuwe systeem namelijk eerder in als de metro's gaan slippen.