Amsterdamse reizigers opnieuw gedupeerd door totale metrostoring

Er rijdt op dit moment geen enkele metro in Amsterdam. Oorzaak is het nieuwe metrosysteem.

De metro's kwamen rond 18.00 uur stil te staan. Een woordvoerder van het GVB kan nog niet zeggen wanneer de storing verholpen is. "Dat zou echt speculeren zijn. Het is voornamelijk heel vervelend voor de mensen die het betreft, de reizigers."

Ruim tien keer

Door het nieuwe beveiligingssysteem, CBTC, kwamen alle metro's dit jaar al ruim tien keer stil te staan. In bijna alle gevallen duurde het een uur totdat er weer gereden kon worden. Er moest namelijk telkens een reset uitgevoerd worden.

Afgelopen donderdag ontstond er rond 14.00 uur weer zo'n storing. Alleen de Noord/Zuidlijn reed toen wel. Toen kon de rest van het metroverkeer na ongeveer een kwartier weer rijden. Het lijkt de eerste keer te zijn geweest dat er zo snel na een reset weer gereden kon worden.

Volledig overgestapt

De gemeente en het GVB namen het systeem eerder dit jaar nog "gefaseerd in gebruik". Dat betekent dat het eerst alleen korte tijd achter elkaar, bijvoorbeeld een dag of een week, gebruikt werd. Sinds ongeveer een maand geleden is er volledig overgestapt.

De volledige overstap op CBTC moest al meerdere keren uitgesteld worden vanwege de storingen. D66-raadslid Jan-Bert Vroege, die al meerdere keren uitleg vroeg van de wethouder, wil komende week opnieuw opheldering over de storingen en de stand van zaken.