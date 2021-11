Amsterdam NL V Amsterdams metrosysteem kampt nog steeds met veel storingen: "Ik word er echt gek van"

Afgelopen zaterdag was het weer raak. Een grote storing zorgde ervoor dat het metrosysteem helemaal plat kwam te liggen en er bijna twee uur lang geen enkele metro door de stad reed. En dat was niet de eerste keer. Dit jaar kwamen metro's in Amsterdam al zo'n tien keer stil te staan.

"Bijna elke schooldag kom ik te laat omdat ik metro 51 moet nemen en die komt nooit op tijd eigenlijk. Die is altijd wel minimaal een paar minuten te laat", vertelt een van de reizigers die aan het wachten is op het perron van metro 51. Oorzaak van de storingen is het in recent gebruik genomen nieuwe beveiligingssysteem. Dat al in de oefenfase veel problemen liet zien. Van de 27 testdagen moest het systeem 5 keer gereset worden.

Quote "Dan staat er één minuut en dan blijkt het ineens dertig minuten te zijn" Metro reiziger

Te laat Dat viel ook tegen voor Gerard Scheffrahn, programmadirecteur Signalling & Control van de gemeente. "Het systeem raakte in de war. Het is een beetje te vergelijken met je eigen computer. Een reset doen, is alleen tijdrovender dan thuis." Gemiddeld duurt het dan namelijk een uur voordat de metro's weer kunnen rijden. En dat is vooral vervelend als je ergens naartoe moet. Zo vertelt een van de reizigers die te laat te zijn gekomen op de Universiteit. Een andere reiziger was onderweg naar het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis voor bestraling. "Dan ga je natuurlijk op je telefoon kijken naar wat is het alternatief."

Bart Drenth, voorzitter van de Reizigers Adviesraad is van mening dat het GVB alternatieven zou moeten aanbieden. "Niet alleen moeten er bussen zijn, maar je zou natuurlijk ook gratis gebruik moeten kunnen maken van de trein als dat een optie is." Het GVB laat weten reizigers te informeren bij storingen en dat bij langdurige oponthoud verwijzers worden ingezet om reizigers te helpen hoe zij verder kunnen reizen. Als er een storing is tussen Amsterdam Noord en Centraal worden bussen ingezet omdat hier geen bovengronds alternatief is. Wie een kaartje heeft voor de metro, kan die bij een storing ook gebruiken voor de trein.

Quote "Niet alleen moeten er bussen zijn, maar je zou gratis gebruik moeten kunnen maken van de trein" Bart Drenth - Voorzitter Reizigers Adviesraad

De gemeente heeft vooralsnog geen inzicht in wanneer de storingen verholpen zullen zijn. In een reactie laten zij weten dat sommige tijdelijke oplossingen in een korte tijd kunnen worden verholpen maar er is vaak enkele maanden nodig voordat er structurele verbeteringen in de software gerealiseerd zijn. Voor de reizigers betekent dat het probleem dus voorlopig nog niet is verholpen. "Dan maar gewoon wandelen".

