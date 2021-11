Jarige Naomi en Quinten stemmen voor het eerst, maar algehele opkomst blijft laag

Ondanks dat er drie dagen lang gestemd kon worden, is het opkomstcijfer voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard laag: slechts 26,8 procent van de stemgerechtigden hebben om 18.00 uur van hun stemrecht gebruik gemaakt.

Niet populair

"Het is in lijn met andere herindelingsverkiezingen op dit moment, maar lager dan we bij gemeenteraadsverkiezingen in Heerhugowaard en Langedijk gewend zijn", aldus een gemeentewoordvoerder. "Maar mensen kunnen nog stemmen, we hebben nog een paar uur te gaan."

Herindelingsverkiezingen zijn nooit echt populair, concludeerde het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden eerder dit jaar. De opkomst is meestal een stuk lager dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen, onder meer omdat er minder landelijke aandacht is.